Audiences prime 11 juillet 2020 : retour gagnant pour « Fort Boyard » !

Audiences prime 11 juillet 2020. Hier soir « Fort Boyard » faisait son grand retour sur France 2 avec une 31ème saison riche en nouveautés et en personnages. L’équipe emmenée par Booder, Tom Leeb, Miss France 2020, Camille Cerf et Claude de Koh-Lanta s’est plutôt bien débrouillée avec 12.646 euros de gains (+ 500 euros récolés dans « Fort Boyard, toujours plus fort »). Côté audimat on peut parler d’un retour gagnant avec 3.53 millions de fidèles soit 20.4 % du public présent devant son poste de télévision. En très nette hausse par rapport au lancement de la saison précédente.



Audiences prime 11 juillet 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite le crossover Mongeville/Magellan . Rediffusé sur France 3 il a pu compter sur 3.14 millions de fidèles pour 16.7 % de part de marché.

Suit TF1 avec son « Grand bêtisier ». Animé par Karine Ferri et Christophe Beaugrand, il s’agissait hier d’une spéciale 30 ans de rire sur TF1. Et on peut dire qu’on ne s’est pas ennuyé une seconde. Il a amusé 2.76 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 15.8 %.

Et pour la première fois depuis 30 ans une chaîne proposait un film de cinéma en clair un samedi soir. Et c’est M6 qui s’y collait avec la rediffusion du « Petit Nicolas ». Rappelons que jusqu’à présent les chaînes devaient faire face à des jours « interdits » qui ne leur permettaient pas de proposer des films de cinéma certains jours comme le mercredi toute la journée, les vendredi et samedi soirs. Alors choix payant ou pas ? Disons que c’est mitigé. Verdict : 1.76 millions de cinéphiles soit 9.4% des téléspectateurs.



France 5 suit avec son magazine « Échappées belles » dont le premier numéro avait pour thème « Tunisie, le soleil de la Méditerranée ». Il a été suivi par 981.000 amoureux de belles images (pda 5.2%).

