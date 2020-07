« Fort Boyard » : indices, mot code et montant des gains de l’équipe de Miss France et de Claude

5 ( 2 )



« Fort Boyard » : indices, mot code et montant des gains. Ce soir c'était le tout premier numéro de la saison 2020 de « Fort Boyard ». L'équipe était composée de Clémence Botino (Miss France 2020), Camille Cerf, Booder, Claude Dartois, finaliste malheureux de Koh-Lanta, et de Tom Leeb.



Une émission au cours de laquelle Claude a performé comme à son habitude et que Tom Leeb a passé pour partie en prison.

Autre fait marquant de ce premier numéro, les premiers pas réussis de Cyril Féraud dans on rôle de Cyril Gossbo.

Nous retiendrons également l’impressionnante progression de Booder et le courage de Camille Cerf dans la terrible et impressionnante épreuve du Turbo Basket.



« Fort Boyard » : indices, mot code et montant des gains

Tous ensemble avaient pour mission de remporter des clés bien sûr mais aussi et surtout de trouver le bon mot code.

Les indices étaient les suivants : jus, couleur, peau.

Et le mode code était : ORANGE

Une fois la cage ouverte, nos 5 valeureux candidats sont partis à la chasse aux Boyards. Et le montant de leurs gains est de 12.646 euros. Rappelons qu’ils jouaient au profit de l’association «Les bonnes fées» qui vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées

« Fort Boyard » : les candidats de la semaine prochaine

La semaine prochaine nous retrouverons PEF, Daphné Burki, Raphaël de Casabianca, Monsieur Poulpe et Tom Villa. Ils joueront pour L’ESM, une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme et à la Fédération Française de Natation.

Et dire qu'en plus, nos candidats repartent chacun avec un Boyard, frappé par @MonnaieDeParis ! Si ce n'est pas de la générosité ! #FortBoyard pic.twitter.com/2MMivSWR3J — Père Fouras (@perefouras) July 11, 2020

