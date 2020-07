4.4 ( 9 )



Annonces





« Capital » du 19 juillet 2020 – Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Le thème de la semaine : « Calanques, Dordogne : cap sur les trésors parmi les mieux gardés de France ».



Annonces



Annonces

Pour ne pas rater une miette de l’émission, rendez-vous sans faute sur M6 dès 21h05 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



Annonces



Annonces



Annonces





« Capital » du 19 juillet 2020 : sommaire et reportages de l’émission de ce soir

✔️ Calanques : un paradis très convoité

Depuis 2012 et leur classement en « Parc National », les Calanques, ces plages paradisiaques nichées entre Marseille, Cassis et la Ciotat (Bouches-du-Rhône), ont gagné une notoriété mondiale. Plus de trois millions de visiteurs s’y pressent chaque année ! Mais qui veut voir les Calanques, doit payer de sa personne ou de son porte-monnaie ! Pour se baigner dans un décor de carte postale, il faut en effet se lever tôt, grimper ou bien s’offrir l’une des nombreuses formules découvertes qui fleurissent dans la région. Croisières en ferry, en voilier, location de kayaks, de paddles, randonnées aquatiques… les professionnels du tourisme ont quadrillé la zone ! Mais alors, quelle est la meilleure façon de profiter du site ? Et à quel prix ? Capital dévoile le mode d’emploi pour vivre la magie des Calanques, sans se ruiner et sans prendre de risque. Cassis, La Ciotat et Marseille se partagent presque équitablement les Calanques mais pas les touristes.



Annonces





Comment ces villes s’y prennent-elles pour récupérer et retenir au maximum le flux de vacanciers ? Cassis, la carte postale provençale, est-elle toujours la capitale des Calanques ? Qui propose les meilleurs plans, au meilleur prix ? En plein cœur du Parc National, la loi interdit l’ouverture de nouvelles boutiques ou restaurants mais les anciens ont pu rester et pour eux, c’est le jackpot ! Quelles sont ces adresses d’exception que les touristes s’arrachent ? Comment certains commerçants contournent les règles pour avoir eux aussi leur part du gâteau ?

Pendant que les commerçants s’enrichissent, l’État, lui, paie l’addition. Entre la protection du site très fragile, les milliers d’interventions de secours de touristes perdus dans les massifs ou à la dérive en mer, les Calanques sont l’une des destinations touristiques qui coûtent le plus cher. En été, cela se chiffre en centaines de milliers d’euros par jour.

Plongée dans les Calanques, une destination hors du commun, avec ses propres règles, ses expériences uniques, mais aussi ses pièges.

✔️ Dordogne : nouvelle destination star de l’été

Familiale, bon marché, très riche en paysages et en patrimoine, la Dordogne est une des nouvelles destinations préférées des Français ! Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest de la France, entre Cognac et Bordeaux, la Dordogne attire chaque année trois millions de visiteurs. C’est 15% de plus qu’il y a dix ans. Un département épargné par le virus qui devrait susciter encore plus d’intérêt. Cet essor touristique rapporte au département pas moins d’un milliard d’euros par an. Sa force : une offre unique ! La Dordogne abrite quatorze merveilles géologiques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme la célèbre grotte de Lascaux. Elle recense aussi près 1 000 châteaux et châteaux forts. Leurs propriétaires redoublent d’inventivité pour attirer les familles et les férus d’Histoire.

Le château de Castelnaud est le plus visité du département. L’été, il se transforme en mini parc d’attraction façon Puy du Fou avec spectacles et animations et attire ainsi plus de 220 000 touristes. Côté hébergements, les nombreux campings de la région font le plein toute la saison estivale mais ce que les touristes plébiscitent de plus en plus ici, ce sont les gîtes. Typiques, à taille humaine, confortables, ils attirent les familles avec enfants à des tarifs désormais très accessibles. Le label Gîtes de France compte plus de 600 gîtes rien que dans ce département.

Comment font-ils pour moderniser leur offre ? Quelle stratégie déploient-ils pour attirer les familles face à l’offre ultra-concurrentielle du géant Airbnb, très populaire dans le département ?

Les touristes sont également attirés en Dordogne par ce cours d’eau qui donne son nom au département. Les activités nautiques – en particulier le canoë-kayak – ont beaucoup de succès. Une aubaine pour les loueurs qui se livrent une forte concurrence. Autre atout : la gastronomie. Foie gras, truffes… la Dordogne possède un terroir exceptionnel ! Les gourmands se ruent sur les marchés traditionnels à la recherche de spécialités locales. Mais gare aux arnaques !

Enquête sur la nouvelle destination star de l’été.

Capital vidéo

Petite présentation de votre émission en vidéo…

« Capital » c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés