« Fort Boyard » du 18 juillet 2020 : indices, mot code et montant des gains de l’équipe de PEF et Tom Villa

« Fort Boyard » du 18 juillet 2020 : indices, mot code et montant des gains de l’équipe de ce soir. Ce soir c’était le second numéro de la saison 2020 de « Fort Boyard ». L’équipe était composée de PEF, Daphné Burki, Raphaël de Casabianca, Monsieur Poulpe et Tom Villa !



Une équipe qui s’est plutôt bien débrouillée mais qui a manqué d’un peu de temps dans la salle du trésor et qui a aussi et surtout été contrainte de faire un sacrifice pour trouver le mot code.

« Fort Boyard » du 18 juillet 2020 : indices, mot code et montant des gains

Tous ensemble avaient pour mission de remporter des clés bien sûr mais aussi et surtout de trouver le bon mot code.



Les indices étaient les suivants : paupière, lumière, tableau et chinoise.

Et le mode code était : OMBRE (pour l’ombre à paupière, pour ombre et lumière, ombre au tableau et bien sûr pour ombre chinoise)

Une fois la cage ouverte, nos 4 valeureux candidats – un s’étant sacrifié pour obtenir un indice supplémentaire) sont partis à la chasse aux Boyards. Et le montant de leurs gains est de 12 584 euros. Rappelons qu’ils jouaient au profit de l’ESM, une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et à la Fédération Française de Natation (FFN)

Je dois reconnaître que vous avez été une très bonne équipe. 12 584 euros remportés pour la bonne cause, je vous félicite Pef, @Daphne_Burki01, @RdeCasabianca, @tomvillaoff et @Monsieur_Poulpe .

#FortBoyard pic.twitter.com/PizdFNI8kx — Père Fouras (@perefouras) July 18, 2020

« Fort Boyard » : les candidats de la semaine prochaine

La semaine prochaine nous retrouverons Gil Alma, Capucine Anav, Éric Antoine, Jérémy Ferrari, Le Cas Pucine

L’Equipe jouera pour l’association « Magie à l’hôpital » qui propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leurs familles, en lien avec les équipes médicales.

