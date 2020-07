Demain nous appartient en avance : Amanda et Marianne au commissariat (résumé + vidéo épisode 705 DNA du 9 juillet 2020)

5 ( 5 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 705 du jeudi 9 juillet 2020 – Amanda et Marianne se retrouvent en bien mauvaise posture ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, après la plainte de Joubert et alors que Marianne s’est dénoncée comme étant la complice d’Amanda, les deux femmes sont interrogées au commissariat…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 705

Quentin Joubert, l’homme qui a agressé et violé Amanda, Marianne et Morgane, compte bien leur rendre la vie dure autant qu’il le pourra. Cette fois, il s’est rendu au commissariat pour porter plainte contre Amanda et Marianne suite à ce qu’il vient tout juste de passer… Une nouvelle épreuve à affronter pour Amanda et Marianne.

De son côté, Lou cherche à se repentir auprès de Marianne et Amanda. Quant à Aurore, elle questionne un témoin clé dans l’enquête. Rémy ne peut pas s’empêcher de crier son bonheur sur tous les toits. Et les habitants de Sète sont intrigués par l’arrivée d’une mystérieuse jeune fille.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 705 du 9 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés