Plus belle la vie : ce soir, Thomas reçoit un mystérieux colis (résumé + vidéo de l’épisode 4059 PBLV du 9 juillet 2020)

5 ( 3 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4059 du jeudi 9 juillet 2020 – Thomas va recevoir un mystérieux colis au bar du Mistral ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et alors qu’il est avec Gabriel et Claire, Thomas se demande qui lui a envoyé et ce qu’il peut bien contenir…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4059

Un SDF raconte la scène d’enlèvement à Nathan et Pauline, et donne la plaque d’immatriculation du ravisseur. Ce dernier veut obliger Pauline à lui dire où elle a planqué son bébé, mais elle refuse obstinément. Nathan veut prévenir la police alors que Barbara a l’intuition qu’elle doit tenir sa promesse envers Pauline et rien dire à personne. Nathan contourne l’interdit en lançant Léo sur la piste du ravisseur. Léo, en bon flic est déjà sur la piste d’un certain Paul Manier…

Franck est à la recherche des causes de son célibat. Reconnaissant devant ses amis qu’il en souffre, il mène l’enquête et interroge ses ex, à commencer par Estelle, qui ne sait quoi dire sur leur histoire très courte. Puis vient Céline qui débarque chez lui avec une bouteille de champagne…



Annonces





Thomas a bel et bien surpassé sa haine, car il parvient à prendre sur lui face à des clients pinailleurs. Ses amis sont soulagés, et fêtent le retour du « vrai Thomas »…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4059 du 9 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés