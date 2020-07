Un si grand soleil en avance : Virgile quitte Montpellier (résumé + vidéo épisode n°434 du 9 juillet 2020)

4.3 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Virgile est sur le départ ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode inédit de ce soir, Virgile prend la décision de quitter Montpellier pour démarrer une nouvelle vie très loin…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 434

Virgile et sa belle inconnue ont pris un aller simple pour Bali. Virgile quitte Montpellier sans aucune certitude sur un éventuel retour, quelques semaines après la mort de sa fille, Léa, et après avoir cédé ses parts des Sauvages à Victor…

De son côté, Victor commence à la paillote alors que Gary comprend qu’il a été trahi par un ami de longue date…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

