Demain nous appartient en avance : la police appelle Christelle (résumé + vidéo épisode 715 DNA du 23 juillet 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 715 du jeudi 23 juillet 2020 – Christelle est convoquée par la police ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que la famille Moreno se déchire encore au sujet de Laura, Christelle reçoit un appel pour les convoquer Sylvain et elle au commissariat…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 715

L’arrivée de Laura cause de nombreux torts et débats à la famille Moreno ces derniers jours. La dernière trouvaille de Sylvain dans la chambre de Laura pourrait être la découverte de trop pour qu’elle continue à vivre chez les Moreno… D’autant plus que la police vient de contacter Christelle pour la convoquer Sylvain et elle au commissariat !

De son côté, Victor n’est pas au bout de ses surprises avec Timothée, bien décidé à le convaincre d’être clément envers les Daunier. Amanda peine à faire face aux sentiments naissants d’Ulysse.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 715 du 23 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

