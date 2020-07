Plus belle la vie : ce soir, Antoine s’en va (résumé + vidéo de l’épisode 4069 PBLV du 23 juillet 2020)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4069 du jeudi 23 juillet 2020 – Séquence émotion ce soir dans votre série marseillaise de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Théo et Antoine discutent et parlent du départ de ce dernier. Il quitte le Mistral pour démarrer une nouvelle vie à Paris et y faire sa transition loin de gens qui le connaissent !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4069

Nathan redonne de l’espoir à Barbara pour retrouver Pauline vivante. Revel refuse la demande de libération de Barbara demandée par Abdel. Mouss rejoint Luna pour aider la bande à sortir Barbara du pétrin, les deux complices retrouvent leur lien d’amitié. Mouss et Luna se présentent au restaurant de Cécile et se font embaucher par la patronne, chaleureuse et concernée par leur cause. Mais en sortant, Mouss manque de se faire reconnaître par le docteur Merle…

Estelle confronte Vitreuil vis-à-vis de Marcus, qui augmente son emprise. Il n’existe pas de recours pour abus de faiblesse. Vitreuil cependant, s’impatiente, et le dit à Marcus. Francesco veut mettre de l’ordre dans cette affaire mais Marcus fait une annonce sérieuse…



Antoine avoue à Théo qu’il a pris exemple sur lui. Tom confie à Mila qu’il veut faire du théâtre et a passé une audition…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4069 du 23 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

