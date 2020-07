Un si grand soleil en avance : Julien balance Hugues à la police (résumé + vidéo épisode n°444 du 23 juillet 2020)

5 ( 2 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Julien Bastide se rend au commissariat ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, il est déterminée à faire tomber Hugues et le dénonce auprès de la police !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 444

Julien Bastide vient au commissariat pour dénoncer Hugues. Il lui parle du piratage informatique de sa société, L Cosmétiques, et affirme que Hugues, le mari de sa mère, est derrière tout ça… Mais sans la moindre preuve et malgré tout ce que Julien raconte au sujet de Hugues, le flic ne le croit pas et lui conseille de régler leurs problèmes familiaux entre eux !…

Et pendant ce temps là, Alice est elle-même victime de médisance. Quant à Eliott, il semble perdre le contrôle de la situation.



Annonces





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés