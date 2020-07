Demain nous appartient fête ses 3 ans ce vendredi 17 juillet

4.6 ( 10 )



En 2017, TF1 faisait le pari de lancer son feuilleton quotidien « Demain Nous appartient ». Porté par Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et une pléiade de comédiens, la série est aujourd’hui un phénomène.



Ce vendredi 17 juillet, le feuilleton fête ses 3 ans d’antenne. Avec en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs chaque jour, 24 % de PdA sur les FRDA-50, 25 % sur les 15-24 ans « Demain nous appartient » est devenu un rendez-vous quotidien incontournable. Retour en chiffres sur les coulisses de ce succès.



Depuis son lancement, Demain nous appartient c’est…

– 711 épisodes tournés par 31 réalisateurs

– 140 auteurs

– 99 décors sans compter les 142 décors ponctuels

– 312 rôles distribués

– 13 500 figurants



et des rôles aussi pour les animaux avec un chien, un chat, une souris, une poule, un agneau et 5 alpagas !

Des vies tumultueuses avec…

– 21 adultères chez les personnages récurrents

– 3 mariages

– 510 bisous

– 47 scènes au cimetière et 401 à la plage

Côté production, on compte…

-3 équipes qui tournent chaque jour,

– 100 minutes utiles produites chaque semaine soit l’équivalent d’un long métrage

– 1 899 feuilles de service

– 5 070 billets de train émis pour les comédiens et 194 billets d’avion

– 18 000 contrats et 2 200 fiches de salaire

– 110 000 repas servis à la cantine

– 45 000 cocas zéro bus et 200 000 cafés

Retrouvez DEMAIN NOUS APPARTIENT du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1 et en replay sur MYTF1

