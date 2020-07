Mort de Naya Rivera : décès par noyade confirmé, elle a sauté juste avant !

5 ( 6 )



Les circonstances de la mort de Naya Rivera se précisent. L’actrice de la série Glee, dont le corps a été retrouvé il y a quelques jours à peine, est bien décédée d’une noyade accidentelle selon les premières constations du médecin légiste. Pas de blessure, de traces d’alcool et/ou de stupéfiant a t-il notamment précisé.



Mais il semblerait qu’elle soit morte en véritable héroïne !

Mort de Naya Rivera : elle aurait sauvé son fils juste avant…

En effet il semblerait que l’actrice ait voulu sauver son fils de la noyade ! Ce dernier a d’ailleurs raconté aux enquêteurs qu’il était allé nager dans ce fameux et très accidentogène Lac Piru et que sa maman avait sauté dans l’eau pour venir le récupérer et l’aider à remonter dans le bateau.

Et c’est juste après qu’elle aurait disparu « sous la surface de l’eau » a expliqué le shérif du comté de Ventura.



Rappelons que ce dernier a été retrouvé seul et endormi sur le bateau loué par sa mère. Il portait alors un gilet de sauvetage.

Après avoir ramené son fils, n’a t-elle pas eu suffisamment d’énergie pour se sauver elle-même ? C’est la question à laquelle les enquêteurs tenteront de répondre dans les prochains jours une autopsie devant être menée.

