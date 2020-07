Demain nous appartient spoilers : Karim enquête, Rémy proche de la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 27 au 31 juillet)

4.7 ( 17 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 27 au 31 juillet 2020 – On est samedi et comme tous les week-ends, on propose aux fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars-Actu.fr vous dévoile ce qui va se passer la semaine prochaine avec les spoilers.



Et on peut dire que ça va encore bouger à Sète !



En effet, alors que Christelle va espérer que la police l’aide à coincer les parents adoptifs de Laura et leur secte, Rémy va se rapprocher de la vérité au sujet de Soraya… Et Noor va justement tout découvrir au sujet de Thomas !

Quant à Lou, elle va être déterminée à trouver ce que cache Chemsea…



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 27 au 31 juillet 2020

Lundi 27 juillet (épisode 717) : Karim en découvre un peu plus sur l’étrange entourage de Laura tandis que des tensions grandissent entre Christelle et Sylvain. Chloé et Renaud s’organisent pour faire une surprise à Marianne, rusant pour échapper à sa vigilance. Ulysse décide d’être aux petits soins avec Amanda, peu importe les concessions que cela implique.

Mardi 28 juillet (épisode 718) : Christelle ne trouve pas le soutien qu’elle espérait de la police tandis que Laura, dont l’état est de plus en plus préoccupant, appelle Luke à l’aide. Amanda commence à ressentir de la jalousie pour Ulysse, mais un aveu de celui-ci change la donne. Soraya demande à Georges de l’aider pour enquêter sur Chemsa.

Mercredi 29 juillet (épisode 719) : Les réticences de la plupart des Moreno envers Laura ont raison de sa patience. Christelle et Luke sont impuissants devant ses décisions qui pourraient la mettre en danger. Renaud redouble de malice pour mener sa surprise à bien. Noor découvre que sa sœur ne lui dit pas tout.

Jeudi 30 juillet (épisode 720) : Christelle, très inquiète pour Laura, se heurte à l’hostilité de sa famille tandis que William la presse d’agir urgemment. La tension est palpable lors d’un dîner qui réunit les Beddiar et Rémy. Manon et Timothée décident de faire grève au nom de la planète.

Vendredi 31 juillet (épisode 721) : Christelle emploie tous les moyens nécessaires pour venir en aide à Laura, mais elle ne trouve pas forcément l’aide requise alors que la jeune fille est en danger. Rémy essaie de faire parler Noor à propos de Soraya, ne se doutant pas de l’ampleur qu’a récemment pris la situation. Par un chantage habile, Manon et Timothée tentent de convaincre leurs parents de changer leurs habitudes.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 20 au 24 juillet

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

