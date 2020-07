Demain nous appartient spoilers : l’enquête s’achève, une demande en mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 6 au 10 juillet)

5 ( 3 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 6 au 10 juillet 2020 – Si vous êtes fan de la série de TF1 « Demain nous appartient », vous devez avoir hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine ! Si tel est le cas et alors que l’intrigue prédateur bat son plein, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qu’il va se passer la semaine prochaine avec les spoilers.



Annonces



Annonces

Et on peut vous dire que des rebondissements vous attendent !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors que Joubert, qui a avoué à Lou être le prédateur, va prendre la fuite, Amanda va être très inquiète et même prise de panique à l’idée qui puisse se prendre à nouveau à elle…

Et à la fin de la semaine, c’est Morgane qui va avoir beaucoup de courage et permettre à la police d’arrêter Joubert. L’enquête va se terminer alors qu’Amanda et Marianne vont devoir se construire.



Annonces





De son côté, Samuel va proposer à Sofia de l’adopter pour qu’elle soit officiellement sa fille. Et Rémy ne va pas hésiter à demander Soraya en mariage !!

Quant à Christelle, elle va se faire prendre à son propre jeu et chercher une excuse pour faire moins de sport avec Luke…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 6 au 10 juillet 2020

Lundi 6 juillet (épisode 702) : Amanda reçoit une mauvaise nouvelle qui la fait sortir de ses gonds. De leur côté, les policiers font une découverte qui les conduisent à l’origine du danger. Samuel fait une proposition à Sofia qui risque de déplaire à William. La nouvelle affaire de Bart, Gabin et Maxime est en péril.

Mardi 7 juillet (épisode 703) : Aurore et Martin sont en désaccord sur la marche à suivre concernant l’enquête. Marianne et Amanda doivent prendre une décision cruciale. Soraya demande une faveur à Lou. Bart culpabilise d’avoir embarqué Maxime dans ce nouveau projet.

Mercredi 8 juillet (épisode 704) : Aurore va à l’encontre des ordres donnés par Martin. Marianne et Amanda doivent assumer les conséquences de leur choix. Rémy a une révélation concernant sa relation avec Soraya. Epuisée, Christelle cherche un moyen d’échapper au sport sans froisser Luke.

Jeudi 9 juillet (épisode 705) : Lou cherche à se repentir auprès de Marianne et Amanda. Quant à Aurore, elle questionne un témoin clé dans l’enquête. Rémy ne peut pas s’empêcher de crier son bonheur sur tous les toits. Les habitants de Sète sont intrigués par l’arrivée d’une mystérieuse jeune fille.

Vendredi 10 juillet (épisode 706) : La bravoure de Morgane permet aux policiers de mettre fin à l’enquête. Malgré tout, Marianne et Amanda ont encore un long chemin à parcourir. Laura, la mystérieuse jeune fille, a besoin d’aide. Eternel insatisfait, Timothée continue de se mobiliser avec ses amis.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 29 juin au 3 juillet

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés