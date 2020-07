Audiences access 3 juillet : « Plus belle la vie » plonge, « DNA » et « Un si grand soleil » en forme

4.2 ( 10 )



Audiences access 3 juillet 2020. Après les audiences en prime-time qui ont réservé une belle surprise à M6, intéressons-nous très rapidement aux audiences de l’access prime-time. Et on en retiendra essentiellement le mauvais résultat de « Plus belle la vie » sur France 3. La série s’est effondrée en cette fin semaine signant son plus mauvais résultat depuis son retour.



Ainsi l’épisode d’hier de PBLV s’est contenté d’à peine 2.28 millions de téléspectateurs soit 11.4% du public présent devant son poste de télévision. C’est particulièrement faible pour la série quotidienne qui frôle avec ses pires résultats historiques. Attention, ça commence quand même à sentir le roussi.

Pour les autres fictions et/ou feuilletons de l’après 20 heures, tout va bien pour « Un si grand soleil » sur France 2. L’épisode du jour a réuni 3.60 millions de personnes pour 18% de part de marché.

Quant à « En Famille » sur M6 elle est tombée à 2.73 millions de fidèles pour 13.5% de part de marché



Audiences access 3 juillet 2020 : autres chiffres

Avant 20 heures c’est « DNA » ou « Demain nous appartient » si vous préférez qui a mené la danse mais sans affoler pour autant les compteurs. 2.95 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 19.4% pour l’épisode de ce premier vendredi du mois de juillet.

Soirée un peu plus difficle pour « N’oubliez pas les paroles » hier soir. Le jeu de Nagui s’est contenté de 2.71 millions de fidèles (pda 17.5).

On retrouve ensuite le « Le 19/20 national » de France 3 (2.51 millions de téléspectateurs pour 15.6% de pda) et l’émission de M6 « Chasseurs d’appart’ : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » (1.11 million de téléspectateurs pour 8.4%).

Quant aux versions best-of des différents talks, leurs chiffres sont si insignifiants que nous ne nous y attarderons pas.

Enfin retenez l’excellente performance de TF1 qui, avec l’interview de Jean Castex, notre nouveau premier ministre, a réuni 5.5 millions de téléspectateurs pour 28.7 % de part de marché. A titre de comparaison c’est 1.2 million de téléspectateurs en plus par rapport à France 2.

#Audiences#Leadership de @TF1LeJT hier vendredi 3 juillet Le Premier Ministre Jean Castex était l’invité exceptionnel du #20H présenté par @ACCoudray 📌 5,5 M tvsp

✅ 28,7% de PdA

📈 + 1,2 M tvsp vs concurrence pic.twitter.com/oi3rw1bnYI — TF1 Pro (@TF1Pro) July 4, 2020

