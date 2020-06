« Fort Boyard 2020 » : dès le 11 juillet sur France 2 et France.TV

4.7 ( 14 )



« Fort Boyard 2020 » : dès le 11 juillet 2020 sur France 2 ! En voilà une bonne nouvelle. Malgré des conditions de tournage quelque peu différentes pour cause de Covid-19 (voir ICI), votre jeu d’aventures estival fera son grand retour sur la chaîne dès le samedi 11 juillet 2020 sur France 2 et France.Tv.



L’occasion de retrouver Olivier Minne et les personnages du Fort à savoir : Le père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, le chef Willy Rovelli, Passe-partout & Passe-muraille…

« Fort Boyard 2020 » : demandez le programme

Mais la 31ème saison du Fort réserve bien des surprises aux 5 aventuriers d’un soir, avec de nouvelles épreuves spectaculaires, comme le Turbo Basket, ou encore étranges comme le cabinet mystique de la vieille tante du Père Fouras.

Car Le Père Fouras a plus d’un tour dans sa manche pour protéger son trésor des nouveaux assaillants.

Il a par exemple commandé la poupée Cyril Gossbo afin de s’attacher les services d’un animateur télé effrayant de perfection, incarné par Cyril Féraud !

Il a aussi décidé de rouvrir la Boyard Academy en recrutant un nouveau professeur, chargé de dispenser des cours de rattrapage après ces longues semaines de confinement.

Mais le professeur Kevin, interprété par l’humoriste Kevin Razy, est le pire professeur que le Fort ait jamais connu…

Prenez garde, le Père Fouras et sa troupe se préparent bel et bien au combat…

Bref, mais vous l’aurez compris, la légende du Fort va continuer de s’écrire devant vous à compter du samedi 11 juillet 2020.

Et pour cette première émission

Et pour ce premier numéro de la saison, l’équipe sera composée de : Camille Cerf, Clémence Botino, Booder, Claude Dartois, Tom Leeb

Elle jouera pour l’association «Les bonnes fées». Cette dernière vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Au delà d’une collecte de fonds, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Site internet : https://www.lesbonnesfees.fr

