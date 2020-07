« Fort Boyard » du 18 juillet 2020 : l’équipe de ce soir est composée de PEF, Daphné Burki, Tom Villa….

5 ( 3 )



« Fort Boyard » du 18 juillet 2020. Après son retour triomphal de la semaine dernière, le jeu estival de France 2 « Fort Boyard » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le second numéro de cette 31ème saison.



« Fort Boyard » du 18 juillet 2020 : l’équipe du jour

Et dans l’équipe du jour, nous retrouverons : PEF, Daphné Burki, Raphaël de Casabianca, Monsieur Poulpe et Tom Villa !

L’Equipe jouera pour L’ESM, une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et à la Fédération Française de Natation (FFN).



Grâce à l’expérience et aux compétences d’organisation, évènementiel, aquatique et de secours de l’association l’ESM organise depuis 2019 un évènement caritatif, nommé Le MC Swim Challenge parrainé par PEF.

Le MC Swim Challenge est une course de nage en mer caritative au profit des enfants atteints d’un cancer. L’équipe du MC Swim Challenge soutient chaque année, deux associations caritatives intervenant principalement sur l’hôpital de la Timone à Marseille.

Vidéo

Et comme toujours on finit avec quelques images. Aujourd’hui découvrez les difficultés de PEF dans l’épreuve la plus collante du jeu…

Et tout comme l’an dernier, retrouvez ensuite « Fort Boyard, toujours plus fort ». Dès 23h30. Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans « Fort Boyard, toujours plus fort ». Ils reviendront ensemble sur les moments marquants de leur aventure et, lors d’épreuves inédites, tenteront également d’augmenter les gains pour leur association.

Carton d’audience la semaine dernière

La semaine dernière « Fort Boyard » a tout écrasé sur son passage battant un record d’audience puisque le programme a signé son meilleur lancement depuis 2009. Verdict : 3 508 000 téléspectateurs pour 20.4% de part de marché.

