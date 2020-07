Un si grand soleil : Hugues pirate L Cosmétiques, Gérald en danger, ce qui vous attend lundi 20 juillet (épisode n°441 en avance)

4.7 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Hugues va continuer de s’attaquer à la famille Bastide la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 441 du lundi 20 juillet, Hugues va s’introduire dans le système informatique de L Cosmétiques !



Et dans le même temps, un certain Mathieu contacte Gary pour un gros contrat…



Mais en réalité, Mathieu est envoyé par Hugues pour tendre un piège à L Cosmétiques et Julien Bastide ! Et dans le même temps, Julien engage un détective privé pour enquêter sur Hugues et découvrir s’il a déjà arnaqué d’autres femmes dans le passé…

Quant à Akim, il se pose des questions concernant Louise. Il a peur de la faire souffrir comme Lucille mais Alice lui conseille de foncer. Et Akim et Louise sont sur la même longueur d’ondes, ils veulent tous les deux une histoire légère, sans prise de tête.



De son côté, Gérald Soriano est en danger après son témoignage contre Portel. Ce dernier veut se débarrasser de lui mais Eliott réussit à le faire changer d’avis ! Au commissariat, Gérald est confronté à Portel. Gérald n’hésite pas à le traiter d’esclavagiste et Portel affirme qu’il ment… Clément Becker, inquiet pour le père de Dylan, lui conseille de faire attention et lui laisse son numéro.

Rendez-vous lundi 20 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

