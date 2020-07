« Good Singers » du 17 juillet : qui est un bon chanteur et qui ne l’est pas ? Liste des invités de ce soir sur TF1

4.4 ( 8 )



« Good Singers » du 17 juillet 2020. C’est le jour J pour « Good Singers » le nouveau divertissement proposé par TF1 et présenté par Jarry. Attitude, look, présence scénique… 6 personnalités (Julie Zenatti, Titoff, Amir, Anggun, Chris Marques et Carman) vont avoir pour mission de découvrir qui est le bon chanteur et qui ne l’est pas… Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour les vidéos et le replay.



« Good Singers » du 17 juillet 2020

Dans ce premier numéro, qui en appellera d’autres, deux équipes vont s’affronter et enquêter sur 12 candidats. Certains sont de très bons chanteurs, mais d’autres pas du tout. Et comme le dirait « LA VOIX », méfiez-vous des apparences. Ils vont devoir se fier à leur instinct et décoder les indices qui leur seront donnés.

Nos deux équipes s’affrontent au cours de six manches toutes plus drôles et décalées les unes que les autres pour accumuler des indices et réussir à identifier les bons chanteurs !

Et nos 12 candidats révéleront en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse.



Notez que nos personnalités vont jouer au profit d’associations caritatives.

Adapté du format turc Is that really your Voice ? « Good Singers » est un divertissement qui vous sera passer une excellente soirée… Rendez-vous dès 21h05 sur TF1

Vidéo

En attendant, régalez-vous avec ces images…

