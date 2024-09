« Voix de stars » : le concours de sosie vocal ce soir sur France 3 (20 septembre)

Publicité





« Voix de stars » du 20 septembre 2024 – Ce vendredi soir sur France 3 lance son nouveau programme inédit, « Voix de stars », présenté par Julia Vignali aux côtés de Liane Foly, Jarry, Véronic Dicaire et Michaël Gregorio.





Un divertissement inédit à voir sur France 3 dès 21h10 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Voix de stars » : présentation

Ils sont commerciaux, étudiants, policiers, secrétaires… venus des quatre coins de la France, ils sont 12 en compétition, mais un seul sera couronné meilleur sosie vocal !



Aux côtés de Julia Vignali, cette soirée promet d’être riche en surprises et en émotions.

Chaque candidat démontrera sa capacité à imiter à la perfection la voix d’un artiste célèbre. De Barbara à Serge Lama, de Christophe Maé à Céline Dion, en passant par Louane et Claude François, les voix de vos chanteurs préférés résonneront sur scène.

Ils partagent tous un talent exceptionnel : une voix de star. Mais qui parviendra à surprendre le plus ?

Pour les départager, un jury de spécialistes de la chanson et de la voix évaluera chaque prestation avec attention. Liane Foly, Jarry, Véronic Dicaire et Michaël Gregorio jugeront avec passion et bienveillance cette compétition unique, qui offrira 10 000 euros au grand gagnant.