« Good Singers » : le nouveau divertissement musical de TF1, dès cet été avec Jarry

« Good Singers : A vous de trouver les bons chanteurs », voilà le titre du nouveau divertissement musical de l’été qui sera présenté chaque vendredi soir sur TF1 par l’inimitable Jarry ! Un peu à l’image de « Mask Singers » menez en famille & avec les célébrités une nouvelle enquête inédite pour découvrir les bons chanteurs…



L’occasion pour Jarry, le célèbre et perspicace enquêteur de Mask Singer, d’endosser avec humour et malice, et pour la première foisen prime-time, le rôle d’animateur.

« Good Singers » : c’est quoi ?

Adapté du format turc Is that really your Voice ?, distribué par Global Agency, Good singers, A vous de trouver les bons chanteurs est un jeu d’enquête musical dans lequel des chanteurs anonymes très talentueux et d’autres beaucoup moins, devront être identifiés par nos «profilers». Ils révéleront en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse.



Au fil de la soirée, deux équipes de célébrités tentent de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec succès à une seule et unique question : qui sont les bons chanteurs ?

Sur scène et face à nos célèbres «profilers», découvrez douze individus aux styles et profils bien différents ! Parmi eux se cachent des voix en or comme vous en entendrez rarement… Mais aussi des voix très approximatives ! Les deux équipes s’affrontent au cours de six manches toutes plus drôles et décalées les unes que les autres pour accumuler des indices et réussir à identifier les bons chanteurs !

A chaque fois qu’une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l’argent pour l’association caritative qu’elle défend !

Mais si l’équipe se trompe et désigne un chanteur qui se révèle être un mauvais chanteur, c’est l’équipe adverse qui remporte la mise.

S’il faudra d’abord se fier à son intuition, vous apprendrez ensuite à connaître les douze chanteurs au fur et à mesure de l’émission et collecterez de précieux indices pour établir vos conclusions. Méfiez-vous tout de même, les apparences peuvent être trompeuses !

Quelles équipes parviendront à identifier les bons chanteurs et à accumuler un maximum d’argent pour leur association ?

Et vous, saurez-vous identifier les bons chanteurs ?

« Good Singers : A vous de trouver les bons chanteurs » ça commence le 17 juillet 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

