Iris Mittenaere sublime en bikini avec une copine sur Instagram (PHOTOS)

La jolie Iris Mittenaere, alias Miss Univers 2016, profite toujours de vacances en Corse, à Porto-Vecchio. Et c’est en bikini avec une copine qu’elle a mis le feu sur Instagram cette semaine !

En effet, Iris Mittenaere a mis en ligne une photo où elle apparait en bikini et tout sourire aux côtés d’une copine, Anne-So.



« En corse avec cette staaaaar ! @larmoiredesoso Ça part toujours en live les shootings entre amis » a écrit Iris Mittenaere en légende de cette photo.

Et on peut dire que les deux jeunes femmes sont aussi belles l’une que l’autre !



La photo de Miss Univers et sa copine, mise en ligne mercredi, a déjà été likée plus de 169.000 fois et a suscité de nombreux commentaires.

