Audiences TV prime 1er juillet 2020 : « Le Village préféré des Français » leader devant « Prodigal son » et « L’amie prodigieuse »

Audiences TV prime 1er juillet 2020. France 3 signe une belle soirée avec « Le Village préféré des Français ». Qui est le lauréat 2020 ? Quel est le classement des 14 villages ? Pour le savoir cliquez ICI. Côté audience, l’émission de Stéphane Bern a convaincu 2.61 millions de personnes pour 14.1% de part de marché. Très belle performance puisque France 3 était en tête des audiences et surtout meilleure performance depuis 2015 pour le programme.



Audiences TV prime 1er juillet 2020 : les autres chaînes

En seconde position on retrouve TF1 avec le retour de la saison 1 de la série « Prodigal son ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont pu compter sur 2.52 millions de fidèles soit 12.6 % des téléspectateurs. On est assez loin des performances de « The Resident » dont la chaîne a interrompu la diffusion de la saison 2.

Suit la magnifique série de France 2 « L’amie prodigieuse ». Une série italo-américaine encensée par la critique et dont les deux premiers épisodes ont suscité la curiosité de 2.45 millions de Français soit 12.7 % du public présent devant son poste de télévision. On s’attendait à beaucoup mieux surtout que cette série a été un vrai carton en Italie avec plus de 7 millions de téléspectateurs sur la RAI.



M6 n’est pas loin avec son magazine « Zone interdite » consacré hier soir aux camping-cars. Verdict : 2 millions de passionnés et 10.2% de part d’audience moyenne.

Enfin notez comme toujours le beau score d’Arte avec la rediffusion du film « Le petit prince a dit » de Christine Pascal. Porté par Richard Berry et Anémone, il a été vu ou revu par 1.01 million cinéphiles (pda 4.9%).

