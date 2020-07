« La Course des Champions » revient le 30 juillet 2020 sur France 2

4.5 ( 11 )



« La Course des Champions » revient ! Les audiences des premières émissions étaient à la limite de l’accident industriel. Et pourtant le jeu de France 2 « La Course des Champions » sera de retour à compter le jeudi 30 juillet 2020, et en prime-time s’il vous plaît.



« La Course des Champions » revient : piqûre de rappel

En pleine ville, de nuit, dans l’enceinte mythique du stade de France vous allez assister à une course poursuite entre un coureur amateur et un véritable champion. Un objectif : le coureur doit franchir 5 obstacles spectaculaires qui peuvent lui rapporter de 2500 à 50.000€. S’il termine le parcours, il pourra alors tenter l’ultime challenge et ses 100.000€. Mais l’obstacle le plus difficile est derrière lui… 2 minutes après son départ, c’est au champion d’entrer dans le jeu. Le jeu du chat et de la souris commence… Sa mission : poursuivre le coureur, le rattraper et l’éliminer définitivement de la course. Alors qui ira au bout du parcours ? Qui se fera rattraper par le champion ? Mais surtout, qui gagnera les 100.000€ ?

Cette course poursuite est incarnée par Teddy Riner et commentée par Sandy Heribert et Olivier Minne. Laury Thilleman nous fera vivre cette course de l’intérieur.



>>> Les règles du jeu ICI

Les Associations

Des célébrités participeront à l’émission et joueront pour des associations. Ils seront en binôme avec un sportif confirmé ou seul et auront la possibilité de se relayer à tout moment pour franchir les obstacles.

Voici les associations : WWF ; Les bonnes fées ; Un enfant par la main ; Téléthon

