« En famille : au bout de leurs rêves » : bientôt sur M6

« En famille : au bout de leurs rêves » est le titre du prochain prime de la fiction quotidienne de M6 qui est actuellement diffusée chaque soir à 20h25 sur la chaîne en lieu et place des fameuses « Scènes de ménages ». Et si aucune date officielle n’est annoncée par la chaîne, M6 a décidé de nous mettre déjà l’eau à la bouche…



C’est lors d’un simple déjeuner que tout va basculer pour la famille Le Kervelec : Jacques fait une fausse route et manque de s’étouffer. Cet événement fera prendre conscience à chacun que la vie ne tient qu’à un souffle et qu’il faut réaliser ses rêves avant qu’il ne soit trop tard…

« En famille : au bout de leurs rêves » : Chacun son rêve, chacun son chemin !

– Suite à son accident, Jacques veut faire souffler un vent de renouveau sur son couple et décide de mettre les idéaux de Brigitte en application. Ni une, ni deux la maison et les meubles sont vendus, direction Bali ! Mais si dans un premier temps Brigitte semble ravie de ce nouveau Jacques aventurier, elle va rapidement s’apercevoir qu’ils ne partagent plus ce rêve commun…

– Chloé entre dans sa 2e année de médecine et va effectuer un stage dans le cabinet du Docteur Cantalupo (Philippe Vieux) qui part régulièrement en mission humanitaire. Elle, qui pensait partir en mission pour sauver le monde, va vite se rendre compte que c’est un stage entre quatre murs au cabinet qui l’attend finalement, ce qui va lui montrer un tout autre aspect du métier qu’elle n’avait pas envisagé



– Antoine vient d’intégrer la cuisine d’un chef étoilé (David Salles) qui souhaite rapidement le faire évoluer. Mais dilemme : il rêve aussi d’ouvrir son propre food truck. Ce projet, il le partage avec son cousin Seb qui a déjà du mal à savoir ce qu’il va faire aujourd’hui… alors demain… Antoine prendrat-il le risque de quitter son super job au restaurant ou relèvera-t-il le défi avec son cousin ? Choix de raison ou de passion ?

– Roxane est en plein doute sur l’avenir de sa relation avec Kader, parti en NouvelleZélande pour des raisons professionnelles. Elle n’a plus le choix, elle doit le rejoindre pour trouver les réponses à ses questions et savoir si leur couple a encore une chance… Resteront ils ensemble ? C’est ce que nous allons découvrir.

– Alors que Marjorie et Jean-Pierre filent toujours le parfait amour, Marjorie rêve d’agrandir la famille mais Jean-Pierre de son côté n’envisage pas tout à fait son avenir composé de couches et de nuits blanches… Parviendra-t-elle à le faire changer d’avis ?

Plus d’infos très vite…

Succès d’audience pour la quotidienne

En attendant d’en savoir plus ce prime, l’audience de la version quotidienne reste au top ! Hier soir 3.1 millions de fidèles dont 20% des FRDA<50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) et 21% des moins de 50 ans. M6 était leader sur ces deux cibles stratégiques.

