L’actrice Naya Rivera (Glee) retrouvée morte, elle n’était âgée que de 33 ans

L’actrice Naya Rivera a été retrouvée morte aujourd’hui par les enquêteurs du Comté de Ventura en Californie. Et c’est TMZ qui l’annonce en exclusivité. Sa disparition leur avait été signalée mercredi dernier alors que son petit garçon de 4 ans avait été retrouvé seul, mais sain et sauf, sur le bateau qu’ils avaient loué afin d’effectuer une petite balade sur le lac Piru.



Ce dernier avait expliqué que sa maman avait sauté dans l’eau mais n’était plus réapparue ensuite.

Révélée au grand public grâce à son rôle de Santana Lopez dans « Glee » elle avait été récompensée de deux ALMA Awards ainsi que du Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution pour une série télévisée comique.

Naya Rivera était la maman de Josey Hollis, un petit garçon de 4 ans, né de son union avec Ryan Dorsey. Depuis leur divorce, ils entretenaient d’assez bonnes relations pour le bien-être de leur enfant dont ils avaient obtenu la garde partagée.



Après Glee, elle avait joué dans le film indépendant d’horreur « At the Devil’s Door » avant d’être invitée dans la troisième saison de la série « Devious Maids ».

Elle avait également campé l’un des rôles principaux de la web-série « Step Up: High Water » aux côtés du chanteur Ne-Yo.

L’actrice Naya Rivera est la 3ème actrice de Glee à trouver la mort…

Âgée d’à peine 33 ans est la 3ème actrice de la série américaine Glee a ainsi disparaître…

En 2013, c’est l’acteur Cory Monteith qui était retrouvé sans vie à l’âge de 31 ans. L’autopsie avait conclu à une surdose d’alcool et de drogue. À l’époque la police avait retrouvé à son domicile deux bouteilles de champagne, une cuillère contenant des résidus d’héroïne ainsi qu’une aiguille hypodermique.

Et si Cory Monteith était passé par la case « réhab », sa tolérance au produit avait considérablement baissé au fil des mois… « Une concentration de drogue autrefois tolérée par le corps peut devenir fatale après une période de sevrage » avait alors expliqué le médecin légiste.

En 2018, c’est Mark Salling qui était retrouvé mort par pendaison à l’âge de 35 ans. Adulé des ados, il avait campé le rôle de Puck durant 6 saisons. Dans l’attente de son procès pour possession d’images interdites avec des enfants, il avait plaidé coupable mais risquait plusieurs années de prison. C’est bien sûr la thèse du suicide qui a été privilégiée par les enquêteurs.

Une pétition pour demander plus de protection pour les nageurs

Ce nouveau décès a provoqué la colère des habitants. Si eux connaissent les dangers cachés du lac Piru, ils demandent plus de protection pour les touristes qui viennent s’y aventurer et dont la vie est en danger. Via une pétition ils réclament aux autorités la mise en place de panneaux d’avertissement plus efficaces pour informer les nageurs des dangers de ce lac dont les fonds sont truffés d’arbres et de détritus en tout genre. Connaissant ces dangers, les habitants du comté de Ventura ne vont d’ailleurs plus se baigner dans le lac depuis fort longtemps.

Avec la mort de Naya Rivera, c’est le 9ème décès par noyade dans ce lac en quelques années à peine…

