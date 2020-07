4.6 ( 17 )



Énorme inquiétude ce matin pour les proches de Naya Rivera, l’une des stars de la série musicale Glee. Selon les informations du site américain TMZ, cette dernière en est effet portée disparue depuis hier. Son fils de 4 ans a été retrouvé seul sur le bateau qu’ils avaient loué sur le lac Piru situé dans le comté de Ventura en Californie.



Et si l’inquiétude est aussi vive c’est parce que le petit garçon a indiqué aux enquêteurs qu’ils avaient embarqué ensemble et que sa maman avait sauté dans l’eau et qu’elle n’était pas remontée. Son sac a bien été retrouvé sur l’embarcation.

Si le petit garçon va bien et est désormais en sécurité avec ses proches, les enquêteurs sont assez inquiets pour la maman.



Disparition de l’actrice Naya Rivera (Glee) : une malédiction pour la série musicale ?

Et s’il est bien sûr prématuré d’imaginer le pire, l’inquiétude grandit après que de nombreux plongeurs aient durant plusieurs heures sondé le lac sans succès. Interrompues par la nuit, les recherches vont reprendre ce matin (heure locale, ndrl).

Si bien sûr personne ne souhaite le pire, rappelons tout de même que cette série semble frappée par une malédiction. Deux de stars sont décédées : Mark Salling en 2018 et Cory Monteith en 2013.

