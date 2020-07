Plus belle la vie : ce soir, Barbara, Nathan et Léon agressés (résumé + vidéo de l’épisode 4064 PBLV du 16 juillet 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4064 du jeudi 16 juillet 2020 – Les choses dégénèrent pour Barbara et Nathan ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’ils promènent le petit Léon et en profitent pour se faire quelques confidence, ils se font agresser en pleine rue !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4064

L’émotion de Léo grand-père qui s’est attaché à Léon embarrasse Nathan et Barbara. Merle essaie de faire collaborer Pauline, mais elle refuse. Cécile, sa femme, est au bord de la crise de nerf. Alors que Nathan explique à Barbara que son rôle de papa commence à lui plaire, Paul Manier passe à l’action, et essaie de leur arracher le bébé. Nathan s’interpose et se fait rouer de coups, puis Manier se fait renverser par une voiture…

Estelle surprend Marcus en train de fouiller dans les bijoux de Jeanne. Elle alerte Vitreuil, mais Marcus parvient à sauver la situation en affirmant avoir vu Jeanne bouger un doigt. Vitreuil, pleine d’espoir, demande à Marcus de continuer ses séances, expliquant à Estelle qu’elle se fiche de le savoir vénal s’il fait du bien à Jeanne…



Les amis de Franck lui conseillent de chercher une femme équilibrée pour régler son problème. De son côté, Rochat croit avoir la confirmation que Frémont drague Claire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4064 du 16 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

