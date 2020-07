« Le monde de Jamy » du mercredi 8 juillet 2020 : au sommaire ce soir « Quand notre thermomètre explose »

5 ( 2 )



« Le monde de Jamy » du mercredi 8 juillet 2020. Ce soir, dans le magazine de Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé, il va être question de chaleur, de forte chaleur même. Et oui car comme chaque notre thermomètre a tendance à grimper en flèche. En sera t-il de même cette année ? Allons-nous connaître un nouvel été suffocant ?



L’an dernier, le mercure avait battu des records, 42,6 °C à Paris et un pic à 46 °C dans l’Hérault. Pour juillet et août, Météo France annonce déjà des températures plus élevées que la normale. Et ce n’est qu’un début : selon les experts du Giec, le thermomètre va grimper de 2 degrés en moyenne d’ici à 2050.

Canicules et sécheresse vont devenir monnaie courante en France. Comment notre organisme, mais aussi nos paysages, notre habitat et notre alimentation vont-ils être impactés ?

« Le monde de Jamy » du mercredi 8 juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Ce numéro exceptionnel du Monde de Jamy nous fait explorer les limites de la résistance du corps humain aux températures extrêmes. Dans la fournaise du Sahara, Jamy part pour une expédition avec le strict minimum d’eau. Il se soumet à une batterie de tests pour comprendre jusqu’où la chaleur perturbe notre corps, mais aussi nos capacités intellectuelles !



Dans nos villes, Eglantine, munie d’une caméra thermique, va mesurer les variations de température très significatives selon les matériaux de construction utilisés et les quartiers. Elle teste l’efficacité de la végétalisation des façades d’immeubles, la nouvelle parade contre la chaleur.

Avec le réchauffement climatique, c’est tout notre territoire qui va se métamorphoser. En Normandie, les pommiers pourraient laisser place à de la vigne. Comment allons-nous faire face au manque d’eau ? Avec Eglantine et Jamy, nous partons à la recherche de réserves souterraines qui seront demain notre assurance-vie…

Vidéo

Quelques images de ce qui nous attend…

La suite, c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV pour le replay

