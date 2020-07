« Zone Interdite » du mercredi 8 juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

5 ( 3 )



« Zone Interdite » du mercredi 8 juillet 2020. C’est l’été et comme chaque année désormais votre magazine « Zone Interdite » est diffusé le mercredi soir. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.



Au sommaire ce soir « Prêts à tout pour organiser le mariage de leurs rêves ». Car l’été c’est la saison des mariages et même si cette année, la pandémie a bouleversé les plans de nombreux couples, certains ont pu se dire « oui » juste à temps. Ces couples que Zone Interdite a suivis ont voulu profiter de cette cérémonie pour réaliser leurs rêves les plus fous… Émotions et suspens garantis !

« Zone Interdite » du mercredi 8 juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Maeva a 30 ans. Cette hôtesse de l’air réunionnaise au caractère bien trempé s’apprête à épouser Stéphane, 31 ans, entrepreneur dans le bâtiment et champion de vélo freestyle. Maeva espère un mariage digne d’une princesse. Elle a choisi l’île Maurice pour décor et rêve d’un carrosse et de romance. Lui, souhaite de l’adrénaline et une entrée fracassante à la James Bond. Pour conjuguer leurs envies, ils ont engagé Lornah, une jeune wedding planneuse. Pour elle, cette cérémonie va être un vrai baptême du feu, car rien ne va se passer comme prévu.

Fédérico, 46 ans, est consultant en entreprises et Eva, 36 ans, est chargée de clientèle dans une banque. Rien ne les prédestinait à un mariage surprenant. Mais ces deux passionnés de la série Game of Thrones se sont promis de ne rien faire comme tout le monde. Alors comme dans la série, ils ont leur mur de glace et vont sceller leur union aux portes du cercle polaire. Direction Tromsø en Norvège par moins 20 degrés avec leurs cinquante invités. Une seule obligation : endosser le costume des personnages de la série. Avant de se dire oui, le couple a préparé quatre jours de découverte avec des activités spectaculaires : randonnées avec des rennes, traques aux aurores boréales. Mais sur les bords du cercle arctique, il faut tout organiser : louer un bateau, trouver un pâtissier pour une pièce montée spectaculaire… Et ce n’est pas gagné, car à Tromsø, un mariage pareil, c’est du jamais vu !



Au Liban, les mariages font souvent dans la démesure. Séréna, 27 ans, et Anthony, 28 ans, ne dérogent pas à la règle, avec pour eux une pression supplémentaire : elle est musulmane et lui, chrétien. Dans ce pays divisé, ils sont un symbole très observé car leurs familles respectives font partie de la bonne société libanaise. Plus d’un millier d’invités sont conviés pour leur union digne d’un film hollywoodien avec un décor à couper le souffle. Ramzy, leur wedding planner, va gérer un budget sans limite bien supérieur au million de dollars. Chaque élément du décor est hors norme à commencer par une passerelle suspendue à 17 mètres de hauteur d’où arrivera la mariée survolant ses invités. Mais même les cérémonies les plus fastueuses sont à la merci d’un incident de dernière minute.

Teaser vidéo

On termine avec le teaser vidéo de votre émission de ce soir…

« Zone Interdite » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

