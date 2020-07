« Le Petit Spirou » débarque sur France 2 ce soir

4.9 ( 8 )



« Le Petit Spirou » c’est le film qui devrait réunir toute la famille ce soir. Et il est diffusé pour la première fois en clair sur France 2 à partir de 21h05 ou sur France.TV depuis tous les appareils connectés. Une comédie franco-belge co-écrite, co-produite et réalisée par Nicolas Bary et adaptée bien sûr de la BD de Philippe Tome et Janry.



Au casting

Au casting de cette comédie familiale :

Sacha Pinault : le petit Spirou

François Damiens : Désiré Mégot

Pierre Richard : Grand Papy

Natacha Régnier : Alice, la maman de Spirou

Gwendolyn Gourvenec : Mademoiselle Claudia Chiffre

Philippe Katerine : l’abbé Langélusse

Armelle : la voyante



…etc

« Le Petit Spirou » : histoire, résumé, synopsis

Le Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intégrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette, et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire !

Le saviez-vous ?

– Vianney est dans la bande-originale du film. Il est l’interprète du titre « Si on chantait » qui reprend l’air gospel de Oh Happy Day

– Moyennement accueilli par la critique, le film n’a pas été un gros succès public avec seulement 463 410 entrées dans les salles de cinéma.

Bande-annonce vidéo

Et on finit comme toujours avec les images et la bande-annonce du film…

« Le Petit Spirou » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 !

