Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 12 juillet 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Dans « 7 à 8 Life », 450.000 Français passent leurs vacances en camping-car. Certains dépensent des fortunes pour s’offrir le véhicule de leur rêve.

Et dans « 7 à 8 », palaces Belle Époque, bateaux à aubes et propriétés les pieds dans l’eau, voyage entre la France et la Suisse sur les rives du Lac Léman, une riviera glamour et élégante appréciées par des familles aussi discrètes que fortunées.



Et au Mexique, des travestis qui affichent leurs différences au grand jour. Depuis des siècles les « muxes » vivent intégrées au reste de la société.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 12 juillet 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

