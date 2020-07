« Le village préféré des Français » 2020 est… ? Gagnant, lauréat, classement, vidéo

5 ( 7 )



« Le village préféré des Français » 2020. Qui a gagné ? Qui a perdu ? on vous dit TOUT. En ce mercredi 1er juillet 2020, France 3 nous proposait la 9e édition du « Village préféré des Français ». Et on sait que vous êtes très attachés à cette émission.



Pour cette 9e édition, les téléspectateurs pouvaient voter pour 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) jusqu’au 19 mars 2020 par téléphone ou sur le site France.TV.

Rappelons qu’en 2019 c’est le village de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) qui a remporté la compétition.



« Le Village préféré des Français » : les 14 villages en compétition

Rappel des 14 villages qui étaient en compétition :

Montpeyroux (Auvergne-Rhône-Alpes)

Chablis (Bourgogne-Franche-Comté)

Pont-Aven (Bretagne)

Trôo (Centre-Val de Loire)

Cargèse (Corse)

Hunspach (Grand Est)

Pierrefonds (Hauts-de-France)

Montfort-l’Amaury (Île-de-France)

Les Anses d’Arlet (Martinique)

Giverny (Normandie)

Aubeterre-sur-Dronne (Nouvelle-Aquitaine)

Saint-Bertrand-de-Comminges (Occitanie)

Ménerbes (PACA)

Batz-sur-Mer (Pays de la Loire)

« Le village préféré des Français » 2020 : le gagnant

Et le gagnant (Lauréat 2020) est le village de Hunspach (Grand Est)

Le classement

Hunspach (Grand Est) Les Anses d’Arlet (Martinique) Ménerbes (PACA) Pont-Aven (Bretagne) Pierrefonds (Hauts-de-France) Batz-sur-Mer (Pays de la Loire) Trôo (Centre-Val de Loire) Montpeyroux (Auvergne-Rhône-Alpes) Montfort-l’Amaury (Île-de-France) Chablis (Bourgogne-Franche-Comté) Aubeterre-sur-Dronne (Nouvelle-Aquitaine) Saint-Bertrand-de-Comminges (Occitanie) Giverny (Normandie) Cargèse (Corse)

« Le village préféré des Français » c’est terminé pour cette année. Si vous n’y étiez pas rattrapez-vous sur France.TV pour voir l’émission en replay.

Notez également que bientôt les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir l’édition 2020 du monument préféré des Français.

