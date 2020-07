Un si grand soleil : Manu découvre la vérité, Eliott jaloux, ce qui vous attend jeudi 2 juillet (épisode n°429 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 429 du jeudi 2 juillet, Manu va finalement découvrir la vérité.

En effet, Manu veut comprendre pourquoi Tésa va voir Quentin chaque jour. Il se rend donc au sein de son entreprise pour lui parler et lui mettre la pression…



Mais alors que Tésa accuse Manu de harcèlement, ce dernier le surprend avec Didier Combes, un truand qui a fait de la prison pour une agression au revolver, avec le même calibre que l’agression de Quentin…

De son côté, Quentin sort de l’hôpital et Carine est aux petits soins pour lui. Il reproche à Gary de mettre Carine en danger pour protéger Davia…



Quant à Eliott il est de plus en plus jaloux, surtout quand Emmy l’appelle pour le prévenir qu’elle accompagne Pierre, son client, à une expo. Eliott décide de les rejoindre… Et Vivien découvre que Pierre emploie des sans-papiers et il prévient Eliott…

Dylan essaie de convaincre son père d’accepter la proposition d’Eliott mais il lui confie qu’il magouille pour dégager des bénéfices. Gérald ne veut pas tremper là dedans.

Rendez-vous jeudi 2 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

