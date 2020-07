« Les vacances du petit Nicolas » ce soir sur M6 : Bernadette Lafont devait jouer le rôle de la grand-mère …

5 ( 9 )



« Les vacances du petit Nicolas » ce soir sur M6. Du cinéma le samedi soir désormais sur M6. Et après « Le petit Nicolas », retrouvez-le ce soir en Vacances quelque part en Vendée… Et oui une grande partie du film proposé par M6 a été tournée sur l’île de Noirmoutier, etplus exactement à la plage des Dames.



Au casting de cette comédie signée Laurent Tirard : Mathéo Boisselier qui remplace Maxime Godart dans le rôle de Nicolas, Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant…

« Les vacances du petit Nicolas » : résumé, histoire, synopsis

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, Fructueux, qui aime tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu’il est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est très énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que ses parents veulent le marier de force. Les quiproquos s’accumulent, et les bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances inoubliables…

Bernadette Lafont devait jouer le rôle de la grand-mère…

C’est Bernadette Lafont qui devait jouer le rôle de la grand-mère de Nicolas. L’actrice est décédée au début du tournage. Elle est remplacée par Dominique Lavanant.



Le saviez-vous ?

– Michel Duchaussoy devait de nous endosser son costume du directeur de l’école. Lui aussi décédé avant le tournage, il a été remplacé par Francis Perrin.

– · Laurent Tirard, le réalisateur, explique s’être inspiré de films comme « Les Vacances de Monsieur Hulot » ou « L’Hôtel de la plage » pour recréer l’esprit de vacances des années 50 et 60.

– Pour remplacer Maxime Godart, les équipes de casting ont auditionné pas moins de 800 candidats !

« Les vacances du petit Nicolas » : vidéo bande-annonce

Et on termine comme toujours par la bande-annonce officielle et en HD s’il vous plaît de votre film de ce soir…

« Les vacances du petit Nicolas » c’est ce soir sur M6 ou sur 6play et la fonction direct si vous n’êtes pas à la maison et que vous souhaitez regarder le film depuis un appareil connecté (smartphone, tablette…)

