Mort de l’acteur Sebastián Athié âgé d’à peine 24 ans, star de la série Disney « Eleven »

Mort de l’acteur Sebastián Athié âgé d’à peine 24 ans ! Terrible info ce matin avec l’annonce du décès de Sebastián Athié, stars de plusieurs séries estampillées Disney. Et c’est Disney Channel Mexique qui s’est fait l’écho de cette effroyable nouvelle.



Repose en paix, Sebas. Ton talent et ton sourire resteront pour toujours gravés dans nos coeurs. C’est avec beaucoup de peine que nous avons le regret de vous annoncer le décès de Sebastián Athié dont nous nous souviendrons toujours pour son grand talent, sa compagnie, son professionnalisme et, surtout, son énorme cœur. Nous accompagnons sa famille, ses collègues, ses amis et ses fans dans ses adieux » à écrit la chaîne sur les réseaux sociaux.

Acteur et chanteur, il était devenu particulièrement populaire avec son rôle de Lorenzo Guevara, un jeune footballeur de la série Eleven diffusée sur Disney Channel. Il avait également joué dans la série « La Rosa de Guadalupe » diffusée à la télé mexicaine.

Égalament chanteur Sebastián Athi avait, avec d’autres acteurs de la série Eleven, enregistré deux chansons destinée à assurer la promotion de la deuxième saison de la série.

Pour l’instant on ne connaît pas les raisons de son décès survenu le 4 juillet à Buenos Aires.

