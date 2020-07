« N’oubliez pas les paroles » : 2 victoires pour Sabrina et 6.000 euros de gains

5 ( 6 )

« N’oubliez pas les paroles » du jeudi 2 juillet 2020. Et la valse des maestros a repris de plus belle dans le jeu musical de Nagui. Sylvie maestro en titre avec 1 victoire mais 0 euro de gains, n’a pas fait long feu dans le jeu… Elle a déjà été éliminée. Elle a donc cédé son micro d’argent et est repartie les mains vides. Ah cruelle désillusion…



Et c’est Sabrina qui est devenue la nouvelle maestro. Pour l’instant elle n’a pas forcément convaincu mais elle affiche quand même déjà 6.000 euros de gains en deux victoires. 5.000 euros sont tombés dans son escarcelle dans la première émission, 1.000 supplémentaires dans la seconde.



« N’oubliez pas les paroles » : reprend la tête des audiences

Après quelques jours de disette, le jeu de Nagui a repris la première place des audiences en première partie de soirée. Hier soir le second numéro a ainsi réuni 3.13 millions de téléspectateurs pour 18.9% de part de marché. Cela faisait longtemps que NOPLP n’était pas arrivé en tête des audiences sur la case horaire de l’access prime-time.

On retrouve ensuite « Demain nous appartient ». Le feuilleton de TF1 a réuni hier soir 3.06 millions de téléspectateurs (pda 18.8%).

Suivent le « Le 19/20 national » de France 3 (2.81 millions de téléspectateurs, pda 16.3%) et l’émission de M6 « Chasseurs d’appart' » (1.31 million de téléspectateurs, pda 9.3%).

« N’oubliez pas les paroles » revient demain soir dès 18h40 sur France 2 et sur France.TV si vous voulez l’émission en direct ou en replay.

Retrouvez Nagui samedi soir dans « Pop Show »

Fans de Nagui et de ses musiciens, retrouvez un numéro inédit de Pop Show ce samedi 4 juillet 2020 en prime-Time. Ambiance et fous rires garantis. Mettez-vous déjà dans l’ambiance avec la bande-annonce.

