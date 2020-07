Un si grand soleil : Quentin en danger, Eliott va loin, ce qui vous attend vendredi 3 juillet (épisode n°430 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus pour Quentin demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 430 du vendredi 3 juillet, Quentin va être sur le point de se faire tuer par Didier Combes…



Carine va voir Thésa pour lui parler de ses inquiétudes concernant Quentin.



Et sans s’en rendre compte, elle le met en danger en lui parlant de l’entrevue de Manu et Quentin. Bien que Quentin n’ait rien dit à Manu, Thésa pense le contraire… Résultat, quelques heures plus tard, Didier emmène Quentin en voiture et pointe son arme sur lui. Quentin le supplie de l’épargner…

De son côté, Eliott poursuit son plan de blanchiment d’argent. Il propose à Pierre de payer ses clients au black avec la société d’Emmy… Il accepte !



Emmy, loin de se douter des manigances d’Eliott et Pierre, organise un pot au bar d’Eliott pour fêter la création de son entreprise. Elle invite sa mère, Janet, qui fait la connaissance d’Eve.

Rendez-vous jeudi 2 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

