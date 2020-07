Plus belle la vie : ce soir, la police récupère Léon (résumé + vidéo de l’épisode 4066 PBLV du 20 juillet 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4066 du lundi 20 juillet 2020 – C’est un moment très difficile qui attend Nathan ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Eric arrive à la coloc pour récupérer de force le petit Léon et le rendre aux Merle… Nathan est triste et écoeuré.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4066

La police reprend Léon pour le rendre aux Merle. Toujours en garde à vue et accusée de complicité d’enlèvement, Barbara soutient que Pauline est la vraie mère. De son côté, Cécile Merle explique, au contraire, que Pauline a mal vécu sa fausse couche et a fait un transfert sur son fils. Léo est inquiet pour Barbara, et trouve que ses collègues ne se posent pas les bonnes questions. Il confronte Merle qui tient un discours plausible et sincère…

Marcus offre à Vitreuil un moment de réconfort, elle qui regrette d’avoir gâché sa relation avec Jeanne. Estelle cherche des preuves contre Marcus, même si cela doit attrister Vitreuil. Marcus avoue à Estelle qu’il ne refuse pas les contreparties financières de Vitreuil…



Les amis de Théo ont du mal à accepter que Coralie redevienne Terminator au lycée. De son côté, Mila a de nouveau envie de passer le bac…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4066 du 20 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

