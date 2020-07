Plus belle la vie : ce soir, Nathan kidnappe un homme ! (résumé + vidéo de l’épisode 4068 PBLV du 22 juillet 2020)

4.6 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4068 du mercredi 22 juillet 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Nathan va commettre un kidnapping ! C’est sur une idée d’Abdel que Nathan va aller jusqu’à kidnapper un homme…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4068

Abdel a une idée pour aider Nathan à se sortir de ses ennuis. De son côté, Léo supplie Boher de l’emmener avec lui à la morgue où une jeune femme a été emmenée, retrouvée morte. Heureusement, il ne s’agit pas de Pauline. C’est un soulagement. Nathan, sur les conseils d’Abdel, est décidé à enquêter plus prudemment et décide d’infiltrer le restaurant social de Cécile. Il a une idée de qui pourrait bien l’aider…

Coralie propose une chasse au fantôme. Elle explique à Blanche que Théo l’aide à retrouver son âme de jeune fille. Le soir, personne ne trouve la source de diffusion de la mélodie. Mila remet son devoir à Coralie qui l’encourage et lui propose un programme de révision serré pour le bac…



Delphine ment sur son nom et son métier, et dit à Franck qu’elle part en mission au Brésil…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4068 du 22 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

