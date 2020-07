Demain nous appartient en avance : Laura et Luke se rapprochent (résumé + vidéo épisode 714 DNA du 22 juillet 2020)

0 ( 0 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 714 du mercredi 22 juillet 2020 – Christelle est morte d’inquiétude ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Laura semble avoir des problèmes de santé et Christelle s’en inquiète…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 714

Luke est tombé sous le charme de Laura. Il est prêt à faire beaucoup de choses pour la protéger et la défendre. Laura est flattée de cette attitude et Luke ressent que les sentiments qu’il éprouve vont dans les deux sens. Dans un moment d’intimité, il essaye d’embrasser une première fois Laura mais sans succès… Le jeune ado ne se démotive pas et finit par échanger un baiser avec Laura ! Le début d’une histoire d’amour au sein du clan Moreno ?

De son côté, Charlie met Luke en garde contre Laura, certains de ses agissements lui font douter d’elle. Sylvain a exactement les mêmes réserves : après s’être confié à Bilel, il prend une décision qui ne ravit pas du tout Christelle. Lou s’inquiète de l’état de Soraya. Elle décide de confronter Thomas Delcourt pour s’assurer de la nature de ses sentiments pour son assistante. Pour faire changer Marianne d’avis, Chloé a une idée saugrenue dont elle fait part à Alex et Renaud.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 714 du 22 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

