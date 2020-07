Plus belle la vie en avance : le bébé se fait enlever ! (vidéo PBLV épisode n°4061)

5 ( 3 )



Annonces





Ca va mal tourner pour Barbara et Nathan lundi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que Barbara a partagé le secret du petit Léon avec Nathan et qu’ils font croire à tout le monde qu’ils sont les parents du bébé, ce dernier va être victime d’un enlèvement !



Annonces



Annonces

En effet, c’est au cours d’une petite fête en l’honneur de Léon à la coloc que ce dernier va être enlevé.



Annonces



Annonces



Annonces





Au cours de la soirée, Sabrina insiste beaucoup sur le couple en devenir que représente Nathan et Barbara et leur offre même un bon pour un massage. Pendant ce temps, quelqu’un en profite pour enlever Léon… Mais qui est derrière cet enlèvement du bébé ?

Un extrait de l’épisode de PBLV 4061 de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4061 du 13 juillet 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Nathan papa, Delphine de retour, Vitreuil va mal (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés