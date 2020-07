Un si grand soleil en avance : Eliott fait une proposition à Emmy (résumé + vidéo épisode n°431 du 6 juillet 2020)

4.3 ( 13 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle semaine qui débute et elle est pour certains synonyme de vacances. Mais pas pour votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », qui sera de retour ce lundi soir avec un nouvel épisode inédit ! Et dans cet épisode, Eliott va faire une grande proposition à Emmy.



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 431

Emmy et Eliott se félicitent d’avoir décrochés un premier contrat pour leur boite de communication. Et Eliott a une grande proposition à faire à Emmy : et s’ils se prenaient un super appartement pour vivre ensemble ?

Et tandis que Davia va enfin connaître toute la vérité, Ève est lucide sur les activités de son fils. Pendant ce temps, Dylan et son père reçoivent une proposition qu’ils ne peuvent pas refuser…



Annonces





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés