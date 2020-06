EXCLU Plus belle la vie : Nathan papa, Delphine de retour, Vitreuil va mal (infos PBLV )

4.8 ( 17 )



ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 17 juillet Que va-t-il se passer dans les trois prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Dans trois semaines, Barbara va révéler un lourd secret !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



ANNONCES





En effet, alors que le bébé qu’elle a ramené au Mistral intrigue ses proches, Barbara annonce à Nathan qu’il est le père du bébé, prénommé Léon. Nathan est sous le choc et Léo doit se faire à l’idée d’être grand-père.



ANNONCES





Mais alors que Nathan a bien du mal à accepter la situation, Barbara a des scrupules et doit lui dire la vérité. Il n’est pas le père de Léon mais le bébé est en danger et elle lui demande de jouer le jeu aux yeux de tous. Nathan tombe de haut mais accepte.

Et à la coloc, en pleine baby shower organisée par Sabrina, le petit Léon se fait enlever ! Par chance, Mouss surprend le ravisseur et réussit à le faire fuir, il récupère Léon et Barbara n’a pas d’autre choix que de lui dire la vérité.

De son côté, Vitreuil va mal et se sent très seule. Elle garde Jeanne, toujours dans le coma, à la maison et demande à Estelle de lui faire des soins esthétiques plusieurs fois par semaine. Elle l’invite même à dîner avec Francesco.

Franck vit mal son célibat et se demande ce qui cloche. Il contacte ses ex pour comprendre… Jusqu’à ce qu’on lui conseille de chercher une femme équilibrée pour soigner ses problèmes. Il passe par une appli et tombe sur… Delphine Bommel !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 29 juin sur France 3

Irina n’est pas prête à épouser Boher. Samia le console et lui dit qu’il a peut-être été trop pressant. Luna convainc Irina que son père n’est pas un monstre et qu’elle peut le changer. Mirta vient voir Andrès pour lui demander de ne plus jamais avoir aucun contact avec Luna et il accepte. De son côté, Irina parvient à amadouer Kevin, et à voir Andrès dans sa chambre d’hôpital. Les retrouvailles sont émouvantes entre le père et la fille…

Hadrien annonce la venue de sa mère à Samia, mais cette dernière est préoccupée par son travail. Une nouvelle agression se produit à Scotto. L’annonce fait l’effet d’une bombe, amenant même Lougane à vouloir geler le financement de l’éducabus au profit de l’installation de caméras de surveillance dans le quartier…

Rochat invite Claire, pleine de pitié pour lui, à déjeuner, mais il frôle le ridicule en suivant les conseils de Jimmy, non adaptés…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note

LIENS SPONSORISES