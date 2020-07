0 ( 0 )



Qui pour remplacer David Ginola dans « La France a un incroyable talent » ? Comme nous nous en sommes fait l’écho il y a maintenant deux jours, David Ginola ne sera plus le présentateur de « La France a un incroyable talent » la saison prochaine. Le jury lui ne devrait bouger et devrait rester composé d’Eric Antoine, Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy



Et forcément la question de sa succession brûle toutes les lèvres. Avant d’y revenir, intéressons-nous au pourquoi du comment de l’éviction du présentateur qui ne quitte pas seulement le programme mais également la chaîne…

Pourquoi David Ginola quitte M6 ?

Pourquoi David Ginola quitte « La France a un incroyable talent » et M6 ? Il n’y a que les principaux intéressés qui doivent le savoir. Toutefois, et selon un cadre de la chaîne qui s’est confié au Parisien, les exigences de l’ancienne star du football française expliqueraient pour partie cette rupture de contrat.

« L’aspect financier a pesé dans la balance, nous confie un cadre du groupe M 6. Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol ».



Alors info ou intox ? Personne n’a souhaité faire de commentaires à ce sujet…

Qui pour remplacer David Ginola dans « La France a un incroyable talent » ?

Si de notre côté on le voit bien être remplacé par Donel Jack’sman il a rejoint l’équipe l’an dernier pour nous faire vivre les coulisses de l’émission – l’ancien animateur du programme a une toute autre idée…



Invité de Maxime Guény sur VL, Alex Goude voit bien Jérome Anthony prendre la place de David Ginola. Ancien animateur emblématique du programme, il a ainsi déclaré « Ça serait bien qu’ils mettent Jérôme Anthony ! Faisons un putsch ! C’est un vrai gentil (…) C’est une bonne idée, faisons une pétition ! »

Il faut dire que Jérome Anthony connaît bien ce programme dont il a assuré l’after durant plusieurs années. Un peu mis à l’écart ces derniers temps, il est revenu avec brio sur le devant de la scène grâce à l’émission confinée préférée des téléspectateurs, à savoir « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac ». Sans lui, ses interventions et sa bonne humeur, l’émission culinaire n’aurait peut-être pas eu le même succès.

Alors Donel Jack’sman, Jérôme Anthony, un autre visage connu de la chaîne et/ou du groupe M6. Qui pour remplacer David Ginola dans « La France a un incroyable talent » ? Et si M6 nous proposait un nouveau visage ?

En attendant de le savoir retrouvez « La Bataille du Jury » mardi soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

