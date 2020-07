« Reef Break » du 31 juillet 2020 : ce soir les épisodes n°9 et n°10

4.5 ( 8 )

« Reef Break » du 31 juillet 2020. Suite de la saison 1 de « Reef Break », la série portée par Poppy Montgomery. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et comme toujours en vidéo, streaming et replay sur 6PLAY.



Aujourd’hui les épisodes n°9 et n°10 « Le casse du siècle » et « Des cieux plus bleus »

« Reef Break » du 31 juillet 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Saison 1 – épisode 9 : Le casse du siècle

En échange d’une belle commission, l’enquêtrice d’assurances Betty Ann Miller propose à Cat de l’aider à récupérer des bijoux volés qui ont été saisis par la police de l’île.

Saison 1 – épisode 10 : Des cieux plus bleus

Cat vole au secours de Petra lorsque celle-ci se retrouve au cœur d’un trafic illégal impliquant Regina, la sœur du criminel Doug O’Casey.



Bientôt le final

Et la mauvaise nouvelle c’est que la fin approche déjà. Cette saison 1 ne comporte en effet que 13 épisodes et le dernier d’entre-eux sera diffusé le vendredi 14 Août 2020.

« Reef Break » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play

Y’aura t-il une saison 2 ?

Et la question que vous vous posez peut-être est.. y’aura t-il une saison 2 ? Mauvaise nouvelle c’est NON. Enfin dans l’état actuel des choses. Diffusée en 2019 sur le réseau ABC, la série n’a pas été renouvelée en raison d’audiences très décevantes aux Etats-Unis.

