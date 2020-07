Un si grand soleil : pourquoi il n’y a pas d’épisode ce vendredi 31 juillet

5 ( 3 )



Un si grand soleil infos diffusion – Mauvaise nouvelle pour les fans du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » puisque la chaîne ne diffusera aucun épisode ce vendredi 31 juillet.



En effet, comme c’était déjà le cas vendredi dernier, il n’y a pas de diffusion aujourd’hui pour cause de match de football.



Après la Coupe de France vendredi dernier, c’est la finale de la Coupe de la Ligue qui sera diffusé ce soir à la place de votre épisode de « Un si grand soleil ».

Et pas de rattrapage de prévu, vous retrouverez normalement votre feuilleton quotidien dès le lundi 3 août. Et on peut vous dire que dans cet épisode inédit, Elizabeth va enfin commencer à douter de Hugues !



