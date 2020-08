« Reef Break » du 14 août 2020 : ce soir final de la saison 1 ! Y’aura t-il une saison 2 ?

4.6 ( 10 )



« Reef Break » du 14 août 2020. Ce soir suite et de la saison 1 de « Reef Break », la série portée par Poppy Montgomery. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et comme toujours en vidéo, streaming et replay sur 6PLAY.



Aujourd’hui l’épisode 13 « Cavales » (ultime épisode) suivi d’un épisode en rediffusion dès 21h55.

« Reef Break » du 14 août 2020 : l’épisode final

Saison 1 – épisode 13 : Cavales (ultime épisode)

La chasse à l’homme continue pour retrouver Doug O’Casey, qui a pris les Eastland en otages, mais aussi Cat, accusée d’être sa complice. Celle-ci doit alors tout faire pour prouver son innocence ou quitter l’île…



Dans cet épisode final Cat Chambers va affronter tous les dangers.

« Tu sais qu’il est quelque part et qu’il te traque » 😰

Pour le dernier épisode, Cat Chambers affronte tous les dangers. #ReefBreak, le final ce soir à 21:05 avec @poppymontgomery pic.twitter.com/XgZQJvE4hM — M6 (@M6) August 14, 2020

Dès 21h55, M6 rediffusion l’épisode « La passagère clandestine »….

Saison 1 – épisode 6 : La passagère clandestine

Des pirates de l’air, probablement liés aux tentatives de meurtre sur Carter Eastland, prennent en otages les passagers de leur avion à l’atterrissage sur Reef Island. Cat se fait passer pour Ana DuMont, l’adjointe du gouverneur, afin de mener les négociations à bord…

Y’aura t-il une saison 2 ?

Et la question que vous vous posez peut-être est.. y’aura t-il une saison 2 ? Mauvaise nouvelle c’est NON. Enfin dans l’état actuel des choses. Diffusée en 2019 sur le réseau ABC, la série n’a pas été renouvelée en raison d’audiences très décevantes aux Etats-Unis.

Ce soir « Reef Break » tire sa révérence dès 21h05 sur M6. Soyez au rendze-vous !

