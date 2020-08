Audiences prime 7 août 2020 : « Maman a tort » leader (France 2), devant « Reef Break » (M6)

4.4 ( 9 )



Annonces





Audiences prime 7 août 2020. Hier soir c’est France 2 qui s’est adjugée la première place des audiences avec sa mini-série « Maman a tort ». Pas de quoi pavoiser puisque seuls 2.11 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel soit 12.9% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences prime 7 août 2020 : les autres chaînes

En seconde position on retrouve M6 avec l’avant-dernière soirée de « Reef Break ». Mais là encore pas de quoi s’extasier devant les chiffres. La série portée par Poppy Montgomery n’affiche que 1.68 million de fidèles pour 10.2% de part de marché.



Annonces





Soirée très difficile pour TF1 avec « Cuisine impossible ». Les chefs Juan Arbelaez et Julien Duboué n’ont pas réussi à faire mieux que 1.56 million de téléspectateurs pour 9,6% de part de marché. Petite satisfaction pour la chaîne avec 16.7% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responables des achats, cible sur laquelle la chaîne était leader.

On retrouve ensuite France 3 et « Les enfants de la musique fêtent l’été », un best-of des meilleurs moments de l’émission avec le duo Bruno Guillon/André Manoukian. Et hier soir 1.45 million de Français ont répondu présents, soit 9.6% des téléspectateurs.

Comme souvent Arte complète le top 5 avec la série « Toute la vérité » suivie par 1.07 million de fidèles (pda 6.3%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés