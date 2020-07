« Scènes de Ménages : enfin en vacances à la mer » en mode rediffusion ce soir sur M6

4.9 ( 8 )



Annonces





Et encore une rediffusion de « Scènes de Ménages : enfin en vacances à la mer » ce soir dès 21h05 sur M6 puis en replay sur 6PLAY. Dès 23h10 ils mettront le cap sur la Riviera…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Après une année de crêpages de chignon et de petites mesquineries en tous genres, vos couples préférés partent enfin en vacances.

L’épreuve des valises passée et quelques heures de voiture ou d’avion plus tard, direction la plage ! Entre coups de chaud, coups de soleil et coups de gueule, ils ne vont pas s’ennuyer une seule seconde…

« Scènes de Ménages : enfin en vacances à la mer » : au programme

💑 Marion et Cédric s’envolent pour le Maroc version hôtel-club all inclusive où ils prennent conscience qu’ils ne sont plus aussi jeunes qu’ils le croyaient.



Annonces





💑 Liliane et José rêvent à de nouvelles expériences avec leurs très beaux voisins (Adriana Karembeu et François Vincentelli) qui les reçoivent dans leur magnifique villa de bord de mer.

💑 Emma, Fabien et leur petite Chloé tentent de s’offrir un peu de repos et surtout un peu d’intimité dans la maison de vacances des omniprésents parents de Fabien (Dominique Lavanant et Jean-Luc Bideau).

💑 Huguette et Raymond retrouvent avec bonheur leur emplacement du camping de Plestin-les-Grèves et rivalisent d’imagination pour conserver, même en vacances, leur statut d’emmerdeurs number one. Leurs voisins de caravane (Grace de Capitani et Jean Benguigui) vont en faire copieusement les frais et passer, grâce à eux, des vacances inoubliables.

💑 Camille et Philippe s’apprêtent à passer la délicate épreuve des premières vacances ensemble…

Extrait vidéo

Petit extrait vidéo pour les inconditionnels… Et voilà que notre José se met à faire du du surf… Enfin, presque !

Et après ?

M6 enchaînera dès 23H10 par la rediffusion du prime « Scènes de Ménages : Cap sur la Riviera ». Que ce soit pour des vacances, pour donner un coup de main dans le restaurant de plage familial ou encore pour un séminaire professionnel, tous les coups sont permis sous le soleil de la Côte d’Azur ! Vous trouverez la présentation de cet épisode spécial ICI.

Le saviez-vous ?

La version quotidienne de « Scènes de Ménages » est en mode pause durant tout l’été. Depuis le lundi 29 juin 2020, et durant toute la période estivale, la série est remplacée par « En Famille »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés